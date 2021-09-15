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Астролог рассказал, чего бояться в октябре

Анна Михалюк

Общество
Астролог рассказал, чего бояться в октябре
Фото: Unsplash

Астролог Михаил Левин рассказал, каким будет октябрь в 2021 году.

— Зона напряжения Плутона начинается с 1 октября. Эту энергию хорошо пустить в работу, в активную деятельность. Если этого не делать, она будет проявляться в агрессии, беспокойности, тревожности и страхах. Если кто-то занимается спортом, увеличьте нагрузки, — советует эксперт на YouTube-канале Astromagazine.

Он рассказывает, что с 3 по 11 октября ожидается зона статичности Сатурна. В этот период срочные вопросы решаться не будут, дела затормозятся.

— В совместной статике Плутон и Сатурн действуют как котёл, накрытый крышкой. Этот период требует от нас сдержанности, неторопливости в решениях, — рассказывает астролог.

С эмоциональной точки зрения начало месяца будет ярким – возможны всплески, но с течением времени напряжение будет спадать. Чтобы давать выход эмоциям, нужно их выражать: совершайте поездки к друзьям, близким, потанцуйте. Ретроградный Меркурий дает словесную агрессивность, что хорошо для ораторов, но не для обычных людей.

— Все амбициозные проекты лучше передвинуть на конец месяца. С 19 октября начинается легкий период. То, что вы не могли начать раньше, начинайте в это время. Все, что тормозилось, сдвигается с места, — объясняет эксперт.

20 октября будет полнолуние, а после него энергия освободится, но в странных формах из-за конфликта Марса с Плутоном. Это отразиться, в первую очередь, на отношениях: возрастет конфликтность и нежелание уступать. В это время лучше взаимодействовать с людьми, которые склонны к компромиссам.

— В конце месяца ожидается период мощной активной деятельности, провозглашение своих идей. Можно делать предложение, в том числе руки и сердца. Пик напряжения прошел, а воля осталась, — рассказывает Левин.

Опасный период для автолюбителей начинается с 15 по 25 октября. В этом время нужно быть особенно внимательными на дороге не только водителям, но и пешеходам. Людям с заболеваниями сердца, суставов и позвоночника нужно обратить снимание на конец октября — тогда состояние улучшится. В целом весь месяц отлично подходит для усвоения новых знаний и учебы.

Ранее астролог Павел Глоба предсказал богатство трем знакам зодиака воктябре.

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