Павел Глоба предсказал богатство трем знакам зодиака в октябре

Астролог Павел Глоба

Астролог Павел Глоба рассказал, какие три знака зодиака имеют реальный шанс неожиданно разбогатеть во второй месяц осени.

Главными счастливчиками октября станут Овны. Им следует взяться за отложенные дела и уделить время саморазвитию и учебе. Все это принесет им финансовое вознаграждение.

Тельцам астролог предрек в октябре очень удачный период. Представителей этого знака ждет успех на финансовом фронте, а также в других делах и начинаниях. При этом им нужно избегать необдуманного риска, который может обернуться убытками.

Весы улучшат материальное благодаря дополнительным задачам и подработкам. Глоба предупредил представителей этого знака, что главное — не упустить выгодные предложения и шанс заработать, пишет rbc.ua.

В августе астролог Павел Глоба рассказал о том, стоит ли ждать в ближайшее время окончания пандемии коронавируса. По его прогнозам, возникновение COVID-19 было предначертано: при определенном построении планет всегда возникают вспышки тех или иных заболеваний.