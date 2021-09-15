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Полиция составила протоколы на четверых руферов, залезших на звезду высотки МГУ

Михаил Алимов

Происшествия
Полиция составила протоколы на четверых руферов, залезших на звезду высотки МГУ
Фото: instagram/alekseikot46
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Полиция составила протоколы на четверых руферов, залезших на звезду высотки МГУ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 15 сентября.

По словам представителя ведомства, 12 сентября в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка на Воробьевых горах. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были выявлены молодые люди, проникшие на территорию высотного здания.

— Нарушители были доставлены в территориальный отдел полиции, где на четверых человек составлены административные материалы по статье «Мелкое хулиганство», — заключил представитель ведомства.

Двадцать человек залезли на звезду на главном здании МГУ в День города, 11 сентября.

По словам одного из руферов, проникнуть в главное здание учебного заведения было непросто, так как прямо в нем располагается отделение полиции. Однако руферам удалось миновать охранника. Затем они пешком поднялись на последний этаж здания, где все двери оказались открыты. Фотоотчет о подъеме молодой человек оставил на своей странице в социальной сети.

Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
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Фото: instagram/alekseikot46
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