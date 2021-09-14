Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двадцать руферов залезли на звезду на Главном здании МГУ

Анастасия Колоскова

Происшествия
Двадцать руферов залезли на звезду на Главном здании МГУ
Фото: instagram/alekseikot46

Двадцать человек залезли на звезду на Главном здании МГУ в День города 11 сентября. Об этом рассказал один из участников подъема на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, проникнуть в Главное здание учебного заведения было непросто, так как прямо в нем располагается отделение полиции. Однако руферам удалось миновать охранника. Затем они пешком поднялись на последний этаж здания, где все двери оказались открыты. Фотоотчет подъема молодой человек оставил на своей странице в социальной сети. По его словам, на подъем группа потратила около часа. По пути участники устроили импровизированную экскурсию по зданию, делясь кадрами интерьера с подписчиками. На самой звезде молодые люди оказались около шести часов утра. На ней они провели около двух часов. В это время они «фотографировались и наслаждались прекрасным видом на Москву».

Блогер запечатлел, как он стоит на самой верхушке звезды на высоте 240 метров.

— Честно скажу, было страшновато. Дул ветер, шпиль шатался, точек опоры не было. Но что не сделаешь ради такого классного видео, — подписал он видеоролик.

Спустившись руферы встретились с ожидающими их охраной и полицией. Всех их доставили в отделение, где они написали объяснительные, после чего отправились по домам.

Руфер уточнил, что ни в отношении его ни кого либо еще не было составлено административных протоколов. Также на ребят не стали выписывать штраф.

Фото: instagram/alekseikot46
1/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
2/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
3/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
4/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
5/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
6/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
7/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
8/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
9/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
10/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
11/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
12/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
13/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
14/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
15/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
16/17
Фото: instagram/alekseikot46
Фото: instagram/alekseikot46
17/17
Фото: instagram/alekseikot46

«ВМ» направила запрос в пресс-службу МВД по городу, однако на момент публикации официальной информации нет.

Звезда находится на шпиле на Главном здании МГУ на высоте порядка 240 метров.

В июле сообщалось о задержании сотрудниками Росгвардии руферов, которые незаконно проникли на крышу одной из высоток в центре столицы.

Читайте также:
соцсетиэкстримМГУ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте