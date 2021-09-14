Двадцать руферов залезли на звезду на Главном здании МГУ

Фото: instagram/alekseikot46

Двадцать человек залезли на звезду на Главном здании МГУ в День города 11 сентября. Об этом рассказал один из участников подъема на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, проникнуть в Главное здание учебного заведения было непросто, так как прямо в нем располагается отделение полиции. Однако руферам удалось миновать охранника. Затем они пешком поднялись на последний этаж здания, где все двери оказались открыты. Фотоотчет подъема молодой человек оставил на своей странице в социальной сети. По его словам, на подъем группа потратила около часа. По пути участники устроили импровизированную экскурсию по зданию, делясь кадрами интерьера с подписчиками. На самой звезде молодые люди оказались около шести часов утра. На ней они провели около двух часов. В это время они «фотографировались и наслаждались прекрасным видом на Москву».

Блогер запечатлел, как он стоит на самой верхушке звезды на высоте 240 метров.

— Честно скажу, было страшновато. Дул ветер, шпиль шатался, точек опоры не было. Но что не сделаешь ради такого классного видео, — подписал он видеоролик.

Спустившись руферы встретились с ожидающими их охраной и полицией. Всех их доставили в отделение, где они написали объяснительные, после чего отправились по домам.

Руфер уточнил, что ни в отношении его ни кого либо еще не было составлено административных протоколов. Также на ребят не стали выписывать штраф.

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«ВМ» направила запрос в пресс-службу МВД по городу, однако на момент публикации официальной информации нет.

Звезда находится на шпиле на Главном здании МГУ на высоте порядка 240 метров.

В июле сообщалось о задержании сотрудниками Росгвардии руферов, которые незаконно проникли на крышу одной из высоток в центре столицы.