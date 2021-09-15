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Андрей Бочкарев: Открытие двух дорог улучшит транспортное обслуживание 130 тысяч жителей ТиНАО

Анастасия Колоскова

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Андрей Бочкарев: Открытие двух дорог улучшит транспортное обслуживание 130 тысяч жителей ТиНАО
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Запуск дороги между Киевским и Калужским шоссе и открытый новый выезд из Московского к станции метро «Филатов Луг» улучшат транспортное обслуживание 130 тысяч жителей прилегающих территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Открытие новой дорожной связки между Киевским и Калужским шоссе не только разгрузит действующие магистрали, но и позволит организовать новые маршруты общественного транспорта. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание более 50 тысяч жителей прилегающих населенных пунктов, — рассказал заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что важное значение для транспортного обслуживания жителей ТиНАО имеет также новый выезд из города Московский к метро «Филатов Луг».

По словам главы строительного комплекса, объект облегчит путь до метро около 80 тысячам жителей Московского и позволит сэкономить им на дороге до одного часа в день.

15 сентября депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин объявил о запуске движения по дороге от города Московский до станции метрополитена «Филатов Луг». Это позволит жителям в часы пик значительно сократить время в пути.

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