Депутат ГД Ирина Белых: На Сходненской появится новый флагман «Мои документы

Фото: Аркадий Михайлов

Депутат ГД Ирина Белых проверила ход работ по строительству нового центра государственных услуг окружного значения.

Сейчас чтобы получить необходимые услуги жителям районов Северное и Южное Тушино приходится добираться до учреждения общественным транспортом на улицу Василия Петушкова, что доставляет немалые неудобства.

Впервые вопрос открытия офиса «Мои документы» поднимался еще в 2018 году. Дело ускорилось, когда к его решению подключилась парламентарий. И уже в следующем году в ТРЦ «Калейдоскоп» откроется флагманский офис «Мои документы».

Ирина Белых посетила стройплощадку будущего учреждения вместе с заместителем директора ГБУ МФЦ Москвы Александром Гребенкиным и советником директора Екатериной Прокопенко. Депутат ознакомилась с проектом, а также отметила удобное расположение и хорошую транспортную доступность объекта.

— Замечательно, что уже на стадии проектирования все предусмотрено: пространство оборудовано с учетом потребностей маломобильных граждан, есть зона отдыха для персонала. А самое главное, что теперь жителям не нужно будет тратить много времени на дорогу, что получить необходимые услуги: все находится в очень удачном месте с точки зрения транспортной и пешей доступности, — отметила Ирина Белых.

По словам представителей столичного МФЦ, в новом офисе для заявителей будут доступны зона приема сотрудниками ОВМ, кабинет для регистрации брака, подразделение ГИБДД, услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего планируется организовать 76 окон приема граждан.

Куратор проекта «Пионеры 2.0», кандидат от партии РПСС Евгений Серафонтов, позитивно отреагировал на то, что при выборе места для «Моих документов» учли все необходимые требования заранее. Руководитель направления биотехнологии лекарственных растений Проектного офиса HealthNet «Превентивная медицина», кандидат от партии «Зеленые» Андрей Пангаев считает, что многие экологические проблемы мегаполисов возникают именно из-за плохого планирования.

— Если в этом проекте действительно учли все нюансы, то тогда, конечно, это хорошая новость, — сказал он.