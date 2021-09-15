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«Дождливо, промозгло и ветрено»: синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
«Дождливо, промозгло и ветрено»: синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице на выходных ожидается прохладная погода с сильным ветром. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха будет на несколько градусов ниже нормы. В субботу москвичей ждет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 11–13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 3–5 градусов.

Позднякова отметила, что в субботу, 18 сентября, ветер сменится на восточный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

В воскресенье столица окажется под влиянием южного циклона. Погода в этот день будет облачной и ветреной. Ночью начнется дождь, который усилится днем.

— Местами порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы останется на уровне 5–6 градусов, дневная температура — 10–12 градусов. То есть мало того, что будет холодно, но еще и дождливо, промозгло и очень ветрено, то есть погода в воскресенье будет довольно некомфортной, — приводит слова синоптика РИА Новости.

До этого Татьяна Позднякова рассказала, что воздух в столице в конце сентября прогреется до плюс 19 градусов. Однако из-за холодных ночей такую погоду нельзя назвать бабьим летом.

Синоптик добавила, что в этом году бабье лето длилось всего четыре дня и закончилось в понедельник, 13 сентября. В данный период воздух прогревался до плюс 25 градусов.

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