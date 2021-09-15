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Моржат из «китовой тюрьмы» передали в Московский зоопарк

Михаил Алимов

Общество
Моржат из «китовой тюрьмы» передали в Московский зоопарк
Фото: Max Smith / Public Domain

Пятерых моржат, спасенных из «китовой тюрьмы» в Приморье, передали в Московский зоопарк. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

— Исполнение решения суда контролировалось природоохранной прокуратурой во взаимодействии с прокуратурой Республики Крым. Решение суда исполнено, морские животные перевезены из Крыма в Москву и переданы в Московский зоопарк, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Кроме того, уточняется, что разрешение на вылов моржей в культурно-просветительских целях выдано незаконно. Таким образом были пойманы шесть тихоокеанских моржей.

Моржат не получится вернуть в дикую природу, потому что у них не сформировались навыки выживания из-за нахождения в неволе.

В 2018 году шестеро моржат были пойманы в России и проданы компании «Акватория», которая хотела вывезти их в Китай. Один из них погиб в заточении. Прокуратора добилась передачи животных в госсобственность.

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