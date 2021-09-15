Минтруд до конца года изменит правила назначения детских пособий

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Минтруд до конца года внесет изменения в правила предоставления пособия на детей от трех до семи лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 15 сентября.

— Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка. Изменения будут внесены до конца года, — говорится в сообщении.

Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода». Под ним подразумевается наличие у взрослых членов семьи заработка или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в ряде случаев причиной отсутствия доходов становится беременность. Особенно в том случае, если будущая мама тяжело переносит положение и по состоянию здоровья не способна активно искать работу, отмечается на странице Минтруда в Instagram.

13 сентября в Минтруде сообщили, что пособия по беременности и родам будут выплачиваться в России проактивно начиная с 2022 года. В документе министерства говорится, что у россиян больше не будет необходимости самостоятельно заполнять заявления на эти выплаты.

Также из-за перехода на электронный больничный с 2022 года работникам не потребуется передавать какие-либо данные работодателям для получения оплаты по больничному листу. Чтобы механизм изменений работал корректно, в стране меняется порядок взаимодействия работодателей с Фондом социального страхования.