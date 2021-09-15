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Машино-места на Нагатинской набережной выставят на открытые торги

Виктория Сикерина

Город
Машино-места на Нагатинской набережной выставят на открытые торги
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Открытый электронный аукцион на 20 машино-мест на Нагатинской набережной состоится в столице для инвесторов. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в различных локациях регулярно выставляются на продажу места для парковки автомобилей. Обычно они расположены в гаражах или на многоуровневых автостоянках жилых комплексов.

— Сейчас на открытый аукцион выставлено 20 машино-мест в надземном паркинге жилого комплекса по адресу Нагатинская набережная, дом 32, корпус 1. Площадь объектов варьируется от 17,1 до 24,2 квадратного метра, а стартовые цены лотов — от 1,11 до 1,26 миллиона рублей, — отметил глава ведомства.

Также он добавил, что в течение 2021 года в Москве заключили 732 договора на приобретение 756 машино-мест. Их площадь составила более 13 тысяч квадратных метров, а общая стоимость — свыше 336 миллионов рублей.

Парковка на Нагатинской набережной построена напротив Южного речного вокзала и около музея-заповедника «Коломенское».

На официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова Максима Гамана заключили, что подать заявку на участие в торгах можно до 22 сентября. Сам аукцион пройдет 30 сентября.

В четверг, 9 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва выставила на торги помещение в доходном доме М. В. Сокол на Кузнецком мосту в Центральном административном округе (ЦАО). Стартовая цена объекта на конкурсе — почти 22 миллиона рублей.

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