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Уровень безработицы в Москве приблизился к докризисным значениям

Анастасия Колоскова

Город
Уровень безработицы в Москве приблизился к докризисным значениям
Фото: Пресс-служба Центра занятости населения «Моя работа»

Уровень зарегистрированной в столице безработицы на 1 сентября составил 0,53 процента. Показатель стал минимальным с апреля прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Рост деловой активности позитивно влияет на рынок труда Москвы. Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии в начале октября 2020 года до 3,04 процента, к сентябрю 2021 года снизился до 0,53 процента, что вполне сопоставимо с докризисными показателями. 1 сентября 2019 года уровень безработицы в столице составлял 0,38 процента, а на эту же дату в 2020 году он вырос до 3,01процента, — рассказал заместитель мэра.

Также заметно снизилось число горожан, которые находятся в простое, в отпусках без сохранения зарплаты и в режиме неполного рабочего дня. С начала этого года показатель уменьшился на 10,2 процента.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в августе ощутимо снизился уровень напряженности на рынке труда, который рассчитывается как отношение количества резюме к количеству вакансий. Он отметил, что за два года показатель снизился на 35 процентов, а по отношению к августу 2020 года — на 50 процентов.

На начало осени разница между принятыми на работу и уволенными составила 241,3 тысячи человек. А с апреля прошлого года по август текущего более всего число принятых сотрудников превысило уволенных в сфере разработки программного обеспечения — 55,6 тысячи человек, строительстве — 50,2 тысячи человек, здравоохранении — 42,3 тысячи человек, оптовой и розничной торговле — 34,8 тысячи человек и 21,6 тысячи человек.

В настоящее время база столичной службы занятости включает более 400 тысяч вакансий на 38 тысяч безработных.

О снижении безработицы в Москве до показателей докризисного времени заявил 11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин во время приема в Кремле у президента РФ Владимира Путина в честь празднования Дня города.

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