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Артист Евгений Гришковец пожалел о своей грубости в адрес певицы Земфиры

Виктория Сикерина

Общество
Артист Евгений Гришковец пожалел о своей грубости в адрес певицы Земфиры
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Популярный актер Евгений Гришковец пожалел о своих грубых и дерзких словах в адрес певицы Земфиры. Об этом он рассказал в среду, 15 сентября, в беседе с калининградскими СМИ.

В настоящий момент артист готовит новую поставку «Между делом» для театра в Калининграде.

— Нужно быть, конечно, сдержаннее, спокойнее, не позволять себе слабости, раздражения, категоричности и гнева. Гнев — это всегда проявление несдержанности, неаккуратности, невоспитанности, — заявил Евгений Гришковец.

Он подчеркнул, что таким поведением нельзя гордиться. Также актер добавил, что сожалеет о своем высказывании.

ФАН со ссылкой на слова известного артистка добавило, что менеджеры Земфиры направили иск Гришковцу не по нынешнему адресу проживания. Повторно актер ничего не получил.

В июне 2021 года певица Земфира обратилась в суд с иском к драматургу Евгению Гришковцу на сумму в полтора миллиона рублей. Артистка требовала защиты чести и достоинства.

Актер в программе «Би Коз» оскорбил саму певицу и ее творчество, что впоследствии отразилось на ее репутации.

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