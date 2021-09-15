Врач развеял миф о пользе для здоровья 10 тысяч шагов в день

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Устоявшееся в обществе мнение о пользе для здоровья ежедневной ходьбы в 10 тысяч шагов не имеет под собой оснований. Для взрослых людей достаточно проходить от 4,5 до 7,5 тысячи шагов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев.

По его словам, понятие о пользе 10 тысяч шагов в сутки появилось из-за маркетингового хода рекламной кампании, проводившейся в 1964 году в Японии во время Олимпийских игр. Одна из фирм «продвигала» шагомер, что в переводе с японского означает измеритель десяти тысяч шагов. Именно так и появилось мнение, что 10 тысяч шагов в день — норма.

— После резонанса в медицине вышло много исследований на данную тему. В итоге было доказано, что в среднем для мужчин и женщин среднего возраста полезным считается диапазон в 4,5–7,5 тысячи шагов в сутки. Именно это количество по результатам всех исследований увеличивает продолжительность жизни, — сказал врач.

Шугушев подчеркнул, что при этом увеличение диапазона шагов не давало лучшего результата. Поэтому нет разницы между пройденными 7,5 и 12,5 тысячи шагов.

Ранее врач рассказывал, что чувство жжения в груди, ощущение удушья в течение нескольких минут, а также дискомфорт при физических нагрузках должны стать поводом для обращения к специалисту.