День Кутузовской избы отметят в Москве

Фото: Пресс-служба Музея-панорамы «Бородинская битва»

Музей «Кутузовская изба» 18 сентября приглашает взрослых и детей вспомнить историю «Избы Военного Совета», где 13 сентября 1812 года было принято решение оставить Москву французам без боя.

Праздничная программа начнется с тематической экскурсии «Два Михаила». Музей «Кутузовская изба» и расположенный рядом Храм-часовня Архистратига Михаила связаны именем русского полководца М. И. Кутузова и его небесного покровителя, а также событиями Отечественной войны 1812 года.

В течение дня пройдет три обзорных экскурсии «Изба Военного Совета», посвященные событиям, которые происходили на месте бывшей деревни Фили более двухсот лет назад. Гости музея попадут в крестьянский дом с образами в красном углу, с русской печкой и крестьянской утварью вечером 13 сентября 1812 года.

Кроме того, посетители музея могут принять участие в двух мастер-классах — «Линогравюра» и «Застывшее лето», где научатся создавать картины-аппликации с использованием засушенных растений.

Участие в мероприятиях по билетам и по регистрации, сообщается на сайте музея.

В воскресенье, 19 сентября, в Музее Победы пройдет День оружейника, посвященный 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. В программе праздника мастер-классы по сборке и разборке оружия, лазерный тир, концерт, показ документальных фильмов и выставка боевых трофеев, найденных поисковым объединением «Тризна».