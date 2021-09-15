Горожане перестают экономить на продуктах

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во вторник, 14 сентября, в редакции «Вечерней Москвы» состоялось заседание экспертного совета конкурса «Московское качество».

Напомним, этот конкурс седьмой год подряд проводят Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва» при поддержке Мосгордумы и мэрии Москвы. Цель конкурса — путем голосования самих горожан выявить лучших производителей товаров и услуг. В этом году москвичи выбирают лучших производителей хлеба и хлебобулочных изделий, молока и молочных продуктов, а также лучшие управляющие компании, парки и тех, кто оказывает дистанционные услуги.

— Пандемия, как ни странно, не снизила в Москве число пекарен. Напротив, их число в последнее время выросло с 1100 до 1700, — рассказал на заседании экспертного совета президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. — Причина, на мой взгляд, в том, что люди традиционно хотят вкусного свежего хлеба и готовы за него платить.

Марина Петрова, зампредседателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе, отметила:

— В прошлом и нынешнем году из-за пандемии многие москвичи отказались от отпусков, потому что боятся заразиться. И те средства, которые бы они потратили на отпуск, они тратят на более качественные продукты.

Александр Борисов, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка, отметил другую тенденцию:

— Резко растет онлайн, а гипермаркеты закрываются. Людям проще купить продукты и товары повседневного спроса в интернете, — пояснил эксперт.