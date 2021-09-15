Количество самозанятых в Московской области увеличилось почти на 99 тысяч

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Число самозанятых в Подмосковье с начала 2021 года увеличилось на 98,7 тысячи человек. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в пресс-службе местного министерства инвестиций, промышленности и науки.

В ведомстве отметили, что теперь в регионе зарегистрировано более 267 тысяч самозанятых.

— В процентном соотношении рост численности самозанятых с начала года составил 58,5 процента, — заявила глава министерства Екатерина Зиновьева.

По ее словам, областные власти различными способами поддерживают население для проявления интереса и мотивации к предпринимательству. В пример руководитель ведомства привела специальные семинары для самозанятых. В регионе уже провели занятия по кондитерскому делу и риелторским основам, а в будущем планируют организовать курсы по дизайну и шитью.

— В эти программы включены бизнес-тренинги, лекции, деловые встречи, обучающие курсы и другие меры информационной поддержки, — цитирует издание «Подмосковье сегодня» слова министра.

На прошлой неделе в Федеральной налоговой службе (ФНС) России рассказали, что больше всего среди самозанятых в России получают специалисты IT-сферы, юристы, проектировщики, психологи, консультанты и переводчики. При этом самый высокий уровень заработной платы у самозанятых в Москве и Подмосковье, а также на Чукотке, в Татарстане и Санкт-Петербурге.