В МАДИ рассказали, как вовремя оплатить автомобильный штраф

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Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) в среду, 15 сентября, рассказала, как не пропустить автоштраф и вовремя оплатить его.

В ведомстве водителям порекомендовали подписаться на рассылку штрафов в электронном формате. Особенно это актуально, если нарушитель не получает постановления по почте и лишь видит уведомления без фото и даты нарушения на портале госуслуг.

Сервис «Почты России» позволит оперативно получать штрафы с фотографиями и детальной информацией об автомобильном нарушении.

— Штрафы будут приходить на госуслуги, и вы получите уведомление об этом по e-mail. Штраф всегда будет включать фото, дату нарушения и орган, который его вынес: МАДИ, ГИБДД или АМПП, — отметили в МАДИ.

Такая функция также позволит оплачивать автоштрафы со скидкой в 50 процентов и вовремя их обжаловать. Электронная рассылка будет действовать даже после смены места жительства.

В понедельник, 13 сентября, в пресс-службе Госавтоинспекции сообщили о результатах экзаменов водителей, которые ранее были лишены прав на управление автомобилем. Из 470 человек теоретическую часть экзамена сдали лишь 226.