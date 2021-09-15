Правозащитник оценил решение ВС РФ о переписке для заключенных

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Переписка в колониях помогает заключенным социализироваться, уберегает их от других, небезопасных и опасных, занятий и планов, а также поддерживает тех из них, кто остался без поддержки родных и близких. Да и любая переписка подвергается цензуре. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В среду, 15 сентября, стало известно, что Верховный суд РФ защитил право заключенных, находящихся в одной колонии, переписываться друг с другом. Он рассмотрел жалобу пожизненно осужденного заключенного одной из хабаровских колоний, который восемь месяцев переписывался с другим заключенным этой же колонии, также получившим пожизненный срок. Затем администрация прекратила переписку, сославшись на инструкцию, по которой инспекторы обязаны не допускать установления связи и контактов между осужденными, содержащимися в разных камерах.

Заключенный обратился в суд, который встал на его сторону. Но апелляция отменила это решение, и он дошел до ВС РФ, который оставил в силе решение суда первой инстанции, отменив последующие.

Как рассказал Мельников, любая переписка в колонии подвергается цензуре. Запрет на нее — довольно странное правило, по мнению собеседника «ВМ». Ведь так или иначе заключенные не только видятся, но и общаются. А переписка помогает им в социализации.

— Бывает, что люди переходят из отряда в отряд, а чтобы сохранить общение, им приходится переписываться. Это безобидная вещь по сути своей. И более того — полезная. Социализация, люди между собой общаются, далеко не у всех есть родные и близкие, а от многих они отворачиваются, а так люди чем-то заняты, лишь бы не преступным промыслом и планами, — заключил Мельников.