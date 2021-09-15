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Автоэксперт рассказал, как сократить расход топлива на 30 процентов

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт рассказал, как сократить расход топлива на 30 процентов
Фото: Pexels

Плавное ускорение и торможение позволяют автовладельцу оптимизировать расходы на топливо и ремонт. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Он отметил, что спокойная манера езды значительно продлевает срок службы автомобиля.

— Стиль вождения очень сильно влияет на износ деталей. Они прослужат дольше, если автомобилист плавно разгоняется и тормозит, — рассказал специалист.

Также эксперт обратил внимание, что плавный стиль вождения позволяет экономить на бензине.

— Расход топлива будет гораздо ниже, если водитель предпочитает ездить равномерно. При спортивной манере управления расход топлива может повышаться на 30 процентов, — заключил собеседник «ВМ».

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