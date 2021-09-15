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Школьников юга Москвы познакомят с историей космической династии Романенко

Павел Гриднев

Общество
Школьников юга Москвы познакомят с историей космической династии Романенко
Фото: Александр Картавый

Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко принял участие в открытии экспозиции «Космические династии» в школьном музее на юге Москвы. Он передал музею личные вещи, которые были при нём в обоих полётах на орбиту, а также военную форму, в которой он маршировал по Красной Площади, будучи главой Юнармии.

— Благодаря таким энтузиастам, как организаторы музея, тема космоса по-прежнему остаётся востребованной. Собранные здесь экспонаты будут интересны как детям, так и взрослым. Желаю новой экспозиции стать такой же популярной, как сам космос, стать настоящим центром притяжения для школьников и вдохновлять их на научно-исследовательскую деятельность, — сказал Роман Романенко, приветствуя участников мероприятия.

Музей «Из истории освоения космоса» открылся в школе № 504, расположенной в столичном районе Чертаново Южное, ещё в 2017 году. Среди экспонатов можно увидеть школьную эмблему, побывавшую в космосе благодаря лётчику-космонавту, Герою России Олегу Кононенко, коллекции значков и марок, посвященные освоению космического пространства, газеты, рассказывающие о героях-космонавтах, наборы космического питания.

На днях школьный музей пополнился новой экспозицией, посвящённой космическим династиям. Их всего три в мире, две из которых – российские: это семьи Волковых и Романенко.

Помимо этого, новая экспозиция включает в себя живописные фотографии, сделанные с МКС, и плакаты об исторических поколениях космонавтов.

Важность развития тематических музеев в школах также отметил общественный деятель, эколог и писатель Анатолий Баташев. Он выступил с предложением создавать в средних учебных заведениях «зелёные музеи» для формирования ответственного отношения подрастающего поколения к окружающей среде.

— В советской школе были очень популярны «зелёные уголки» в классах. Считаю, что нужно перенять этот хороший опыт и пойти дальше: организовывать школьные музеи, посвященные экологической тематике и бережному отношению к природе, — сказал он.

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