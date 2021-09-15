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Американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей в мире за 2021 год

Виктория Сикерина

В мире
Американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей в мире за 2021 год
Фото: Pixabay

Популярное американское издание Time в среду, 15 сентября, опубликовало список самых влиятельных людей в мире за 2021 год.

Рейтинг разделили на шесть категорий: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Изобретатели» и «Кумиры».

Так, в первом разделе назвали генерального директора компании Apple Тима Кука, четырехкратную чемпионку Олимпийских игр по спортивной гимнастике Симону Байлз и титулованную американскую легкоатлетку Эллисон Феликс.

Среди «Новаторов» оказались популярная певица Билли Айлиш, адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп, руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и кенийская активистка Филлис Омидо.

Лучшими «Деятелями искусства» журнал назвал актеров Омара Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет и Хлою Чжао.

В группу «Лидеров» вошли глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, президент Ирана Ибрахим Раиси, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, президент Сальвадора Найиб Букеле, исполняющий обязанности заместителя главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар и многие другие общественные деятели.

Американское издание Time включило в список «Кумиров» британского принца Гарри и его жену Меган Маркл, певицу Бритни Спирс и теннисистку Наоми Осаку.

Илон Маск, Дженсен Хуанг, Мэри Барра и многие другие вошли в категорию «Изобретатели».

В конце августа супруги Бакальчук впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes. Состояние предпринимателей составило 13,1 миллиарда долларов.

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