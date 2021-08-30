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Супруги Бакальчук впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Анастасия Волоснова

Общество
Супруги Бакальчук впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes
Фото: Скриншот видео на Youtube-канале «Игорь Рыбаков»

Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук, которые являются соучредителями компании Wildberries, возглавили список самых успешных предпринимательских семей в России. По версии журнала Forbes, их состояние составило 13,1 миллиарда долларов.

Всего в рейтинг вошли семьи с общим состоянием 42,9 миллиарда долларов. В 2020 году Forbes оценивал Wildberries в один миллиард долларов.

На втором месте расположилась семья Гурьевых («Фосагро»). Их состояние оценивается в 6,9 миллиарда долларов. На третьем месте — семья Ротенбергов («Мостотрест») с состоянием 5,95 миллиарда долларов. В прошлом году Ротенберги занимали в рейтинге Forbes первое место.

При этом Бакальчук также стала самой богатой женщиной в России. По данным журнала Forbes, ее капитал в настоящее время составляет 13 миллиардов долларов.

Бизнесмен Джефф Безос, основавший в свое время компанию Amazon, ранее в очередной раз возглавил список самых богатых людей на планете. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Так, состояние предпринимателя составляет в настоящее время 185,9 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга расположился президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. На его счету 175,8 миллиарда долларов.

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