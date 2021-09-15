Олег Леонов: Нам удалось спасти уже 13 исторических зданий в центре Москвы

Фото: Александр Иванов

Список объектов культурного наследия столицы пополнился еще семью домами из «списка Олега Леонова», который был сформирован по результатам встреч с москвичами и содержит в себе 20 строений, требующих охранного статуса. Соответствующие документы опубликованы на mos.ru.

— Дело спасения старомосковских домов для меня очень личное, как и для тысяч москвичей, которые оставили свои подписи в поддержку инициативы по присвоению статуса объектов культурного наследия 20 зданиям в центре столицы. На сегодня, специальный статус получили уже 13 домов из списка, который мы составили вместе с жителями. Работа по сохранению исторических зданий обязательно будет продолжена, — отметил куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.

Среди зданий, получивших охранный статус:

— жилой дом Наумовых-Волконских, 1833 г. на ул. Пречистенка;

— городская усадьба XIX в. на ул. Гончарная;

— доходный дом Барса на ул. Трубной;

— дом Мазурина в пер. Курсовом.

Присвоение статуса объектов культурного наследия более чем десятку зданий за такой короткий срок — уникальный прецедент, которого в Москве не видели много лет. Кампания по защите старинных особняков, усадеб и других ценных строений вызвала живой интерес москвичей, за короткий срок было собрано более 10 000 подписей в поддержку инициативы.

Статус объекта культурного наследия предполагает особый режим владения и пользования для собственников и арендаторов, за нарушение которого предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

— Конечно, спасение 13 исторических домов в огромной Москве — это капля в море. С другой стороны, это в любом случае полезное дело для нас, москвичей, любящих старую Москву. И активистам кампании по защите исторической застройки можно пожелать только удачи, — прокомментировал событие общественный деятель и муниципальный депутат Анатолий Юшин.