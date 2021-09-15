В Европарламенте предложили наказывать за работу наблюдателем на выборах в Крыму

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Депутат Европарламента (ЕП) от Литвы Петрас Аустревичюс внес поправку в проект доклада по отношениям Россия — ЕС, в которой предложил наказывать европейцев санкциями за наблюдение за парламентскими выборами в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕП в среду, 15 сентября.

— Государства — члены ЕС должны принять все возможные меры для того, чтобы не допустить участия своих граждан в качестве независимых наблюдателей на парламентских выборах 2021 года в оккупированном Крыму, которые незаконно организовываются Россией. В этом контексте Европарламент и национальные парламенты должны избегать и вводить санкции против действий, которые могут быть ложно представлены как иностранное наблюдение, — говорится в поправке.

Доклад был подготовлен бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом. Результаты голосования по нему будут объявлены 16 сентября.

Документ не обязателен к исполнению и является рекомендацией для Еврокомиссии, Совета ЕС, внешнеполитической службы и стран-членов. В нем, в частности, предлагается призвать ЕС расширить санкции против России и задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для сдерживания Москвы.

Кроме того, ЕП предлагает подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России, если они будут «признаны нечестными», отмечается на сайте агентства.

6 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что представители комиссии готовы встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут наблюдать за выборами в Госдуму. Она также уточнила, что уже успела ответить на вопросы ПАСЕ в ходе дистанционной встречи.

Комиссия обеспечит все условия для наблюдения, так как российская система прозрачна, добавила она. Кроме того, ПАСЕ сможет посетить и посмотреть все, что они захотят, заключила Памфилова.