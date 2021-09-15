Две станции будущего МЦД-4 начали строить в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Возведение двух станций будущего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) начали в столице. Об этом в среду, 15 сентября, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В ведомстве отметили, что заместитель генерального директора Российских железных дорог (РЖД) Андрей Макаров посетил строящийся объект и оценил ход работ между Киевским и Белорусским направлениями. Новая соединительная линия будет включена в состав МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный.

— На данный момент здесь завершены основные работы по монтажу пролетных строений на искусственных сооружениях. В настоящее время построены путепровод через пути Киевского направления и двухпутный мост через Москву-реку... Ветка также включает самую протяженную железнодорожную эстакаду в Москве длиной два километра, — заявили в пресс-службе.

Также в МЖД добавили, что на соединительной ветке предусмотрены три станции: Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки).

В ведомстве сообщили, что в данный момент на Тестовской специалисты завершили строительство двух береговых платформ и начали установку навесов. В будущем данную станцию планируют интегрировать в Московское центральное кольцо (МЦК), МЦД-1 и станцию метро «Международная».

Новый остановочный пункт Кутузовская построят около Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК). Такое удобное расположение позволит соединить станцию с МЦК, Филевской линией Московского метрополитена и наземным общественным транспортом. Здесь рабочие установят платформы с навесами, оборудуют выходы и вестибюль, а также создадут для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) доступную инфраструктуру.

Также на официальном сайте МЖД подчеркнули, что возведение станции Поклонная уже началось. Она станет первой на соединительной линии, через которую поезда МЦД-4 Киевского направления будут обходить Киевский вокзал.

В субботу, 11 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным объявил, что власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию Ярославско-Павелецкий Московский центральный диаметр (МЦД-5) в 2024–2025 годах.