Проект строительства Симоновской набережной утвердили в Москве

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Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

Столичные власти одобрили проект возведения Симоновской набережной от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода в столице. Соответствующее постановление подписал в среду, 15 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Новое пространство улучшит транспортную инфраструктуру расположенных рядом жилых комплексов. Общая площадь проектируемого участка составит более 13 гектаров.

По проекту, в Южном административном округе (ЮАО) предусмотрена набережная общей длиной 1,2 километра. В рамках реализации программы также построят улицы Эдуарда Стрельцова и Виктора Маслова протяженностью 485 и 530 метров соответственно.

В ходе работ специалисты построят три пешеходных перехода, установят шесть остановок общественного транспорта и три светофора, оборудуют автомобильные стоянки с зарядным пунктом для электромобилей, парковки для велосипедов и пространства для ожидания такси.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что территорию около набережной также отремонтируют. Здесь обновят инженерные коммуникации, установят сети дождевой канализации, проведут систему освещения и построят трансформаторную подстанцию.

В среду, 15 сентября, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что собственник участка, на котором располагалась бывшая промзона «Бережковская набережная», заключит с городскими властями договор о комплексном развитии этой территории. Зона станет четвертой в Москве, реорганизованной владельцем в рамках проекта «Индустриальные кварталы».