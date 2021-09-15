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Сергей Собянин заявил о продолжении благоустройства центра столицы в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин заявил о продолжении благоустройства центра столицы в 2022 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 15 сентября, сообщил, что благоустройство центра города продолжится в 2022 году.

Он отметил, что за минувшие 10 лет в столице облагородили 440 улиц и общественных зон, 36 набережных и свыше 800 парков.

— На будущий год тоже большие планы. Будем приводить в порядок объекты в разных частях города. В центре работы пройдут в районах Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье. Продолжим благоустройство на Ленинском проспекте, начнем на Волоколамке и Кутузовском, — заявил глава города на своей персональной странице в социальной сети «Вконтакте».

При этом Сергей Собянин добавил, что и другие округа столицы преобразились. Теперь не нужно ехать в центр ради прогулок или занятий спортом. Тренажеры, велодорожки, спортплощадки, лыжные трассы, катки и горки обустроили во многих районах города.

Во вторник, 14 сентября, в личном блоге мэр Москвы рассказал о развитии столичной медицины. Он подчеркнул, что в настоящий момент столичные медики используют в работе инновационное оборудование и передовые технологии.

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