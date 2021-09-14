Сергей Собянин рассказал о развитии столичной медицины

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 14 сентября, на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о развитии медицины в городе. По его словам, в настоящий момент столичные медики используют в работе инновационное оборудование и передовые технологии.

— В первую очередь оснащаем ими травматологию, ортопедию, онкологию, сердечно-сосудистую хирургию и нейрохирургию, а также другие профили, — сообщил мэр.

Сергей Собянин отметил, что более чем в 40 городских больницах оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь. В пример он привел Институт Склифосовского, куда недавно завезли уникальное оснащение для «Гамма-ножей». Такой аппарат предназначен для лечения с помощью ионизирующего излучения опухолей, сосудистых образований и других заболеваний черепа.

— Уникальные нейрохирургические операционные в спинальном центре больницы имени Ворохобова позволяют проводить сложнейшие операции на позвоночнике, — заявил глава города.

Также четыре столичных медицинских учреждения оснастили роботизированными комплексами Da Vinci. Они позволяют проводить тончайшие операции без травм. Такой аппарат появился в прошлом году в больнице Спасокукоцкого. С его помощью врачи проводят коронарное шунтирование и устанавливают клапаны сердца через минимальный прокол.

По словам мэра, сейчас в столице продолжается оснащение медицинских учреждений новыми аппаратами для экстракорпоральной мембранной оксигенации, системами компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ангиографами. Их закупка происходит по контрактам жизненного цикла.

— За последние годы наши хирурги преуспели в трансплантации костного мозга и эндопротезировании суставов. Количество таких высокотехнологичных операций в столице из года в год непрерывно растет. Все эти инновации позволяют человеку максимально быстро вернуться к обычной жизни. В этом большой плюс высоких технологий, — написал мэр Москвы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник, 13 сентября, Сергей Собянин сообщил, что открытие новой поликлиники в столичном районе Нагатинский Затон планируется в сентябре–октябре текущего года. В медицинском учреждении на Судостроительной улице предусмотрены два блока: детский и взрослый. Они рассчитаны на 250 и 500 посещений в смену соответственно.