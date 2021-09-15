Израильский ковид-диссидент Хай Шулиан умер от коронавируса

Фото: facebook/id=1785022565

Израильский активист Хай Шулиан, выступавший против вакцинации от коронавируса и необходимости носить маски, умер от COVID-19. Об этом сообщает Haaretz в среду, 15 сентября.

Смерть мужчины наступила еще в воскресенье, 12 сентября. Последние дни он провел в больнице в городе Холон, отмечается на сайте газеты.

На последнем видео, которое опубликовал Шулиан, он лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус. Он падает в обморок при попытке пройти три метра без трубки, рассказал активист на странице в Facebook.

10 августа сообщалось, что семья из Португалии, выступавшая против вакцинации от COVID-19, целиком умерла в течение недели. Их родственник рассказал, что они поверили в пропаганду антипрививочников, жертвой которой становятся испуганные люди.

Также он добавил, что его родные «попали в ловушку». Его отцу было 73 года, он заразился COVID-19 в больнице.

После этого мать, которой было 65, и сорокалетний брат оказались зараженными на семейном ужине. Мужчина решил поделиться историей в надежде, что опыт его семьи подтолкнет противников вакцинации сделать прививку.