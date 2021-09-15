Врач объяснила, чем грозит вживление драгоценностей под кожу

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Любые инородные предметы из драгоценностей и благородных металлов, вживляемые в кожу, могут вызвать опасные заболевания, в том числе развитие опухоли. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

Рэпер из США Дан Сур вживил в голову крепления, к которым крючками цепляются золотые украшения. Популярность музыкального исполнителя после этого резко возросла, хоть многие американцы посчитали его идею безумной.

Егорова назвала увлечение артиста опасным для здоровья, поскольку любые предметы, внедряемые в волосистую часть головы, будут отторгаться иммунной системой и вызывать раздражение:

— Не всегда волосяные фолликулы и аутотрансплантаты приживаются в организме. А золотой металл и подавно не «сольется» с кожным покровом, так как это абсолютно чужеродное вещество. Попытки внедрить такой предмет в организм могут привести к возникновению хронического воспаления. Этот процесс придется впоследствии подавлять с помощью специальных препаратов. Такие медикаменты, в свою очередь, очень пагубно влияют на здоровье.

В очаге хронического воспаления, по словам медика, клетки начинают мутировать со временем, что в результате вызывает канцерогенез:

— Проще говоря, развивается опухоль, — акцентировала Егорова.

Кроме того, предупредила она, при вживлении инородного предмета в кожу одна из его сторон остается во внешней среде, что создает благоприятные условия для развития бактерий.

— К примеру, титановый шуруп, который внедряется в кость для сращивания тканей, не вызывает аутоиммунной реакции, а золото и иные металлы, вживляемые в кожу, — вызывают. К тому же имплант в кости герметично закрыт периферическими тканями, мышцами и связками. В случае же с рэпером золотые вставки одной стороной на поверхности, а другой — внедрены в кожу, что позволяет опасным болезнетворным бактериям беспрепятственно проникать под кожу.

В заключение эксперт отметила, что герметично и безопасно трансплантировать золото и иные драгоценности в человеческую кожу невозможно.