В Третьяковке впервые презентовали выставку-маршрут

Фото: Сергей Шахиджанян

Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

К 165-летнему юбилею со дня основания Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) сотрудники музея подготовили неожиданный и очень интересный проект — выставку–маршрут под названием «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова». На открытии выставки побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

Зрителю предлагается пройти собственным маршрутом по двенадцати залам галереи и посмотреть в них выборочно всего 20 полотен. Рядом с каждым полотном на специальной стойке нужно прочесть увлекательный рассказ об истории появления этой картины в Третьяковке.

— Этот проект — экспериментальный для нас. Мы никогда не делали еще таких выставок, мы никогда не пытались всмотреться в Павла Третьякова как в человека, который не только поставил себе задачу создать первый музей русского национального искусства, но и как человека, который обладал потрясающем глазом и пониманием того, что впоследствии будет важным, — рассказала корреспонденту «ВМ» Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяковской галереи.

По ее словам, сегодня все привыкли к тому, что показывается в залах ГТГ, — это общепризнанные шедевры, которые написаны в основном в русле реалистической традиции.

Фото: Сергей Шахиджанян

— То, что мы попытались представить вам, — это проход по дюжине залов Третьяковкой галереи, в которых на своих местах висят полотна, к которым мы все привыкли, — сказала Трегулова, добавив, что это и те полотна, которые своим появлением на выставках вызывали бурю негодования и жесткую критику современников.

На каждой стойке есть QR-код, и, наведя свой смартфон, зритель получит полную информацию. Идея проекта состоит в том, чтобы проследить, как именно изменялись эстетические представления публики на протяжении почти ста лет, и сколь неоднозначно может быть истолкование той или иной картины критиками, зрителями и общественными деятелями. Посетители смогут узнать, какие именно картины и за что были подвержены травле, осуждению и даже цензурному запрету на экспонирование, а сегодня они в основой экспозиции галереи.