Главные объекты благоустройства столицы назвали на официальном сайте мэра Москвы

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После пандемии коронавирусной инфекции столица возобновила реализацию программы по благоустройству городских территорий. В среду, 15 сентября, на официальном сайте мэра Москвы опубликовали основные объекты, которые удалось отремонтировать в 2021 году.

В ходе реконструкций общественных пространств специалисты создали удобную и безопасную среду, увеличили качество проживания, обеспечили эффективную работу московской инфраструктуры, очистили улицы и провели экологический мониторинг.

За текущий год в городе удалось благоустроить свыше пяти тысяч территорий. Среди них улицы, общественные зоны, набережные, парки, природные территории, школы, стадионы, объекты транспортной инфраструктуры, поликлиники, больницы, дворы, водоемы, инженерно-транспортные сооружения и многое другое.

Например, в 2021 году отремонтировали дворы 228 детских садов и 172 школ. На территории образовательных учреждений появились игровые и спортивные комплексы, удобные лавочки, футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки и стадионы, новые растения и цветники.

При этом свыше четырех тысяч дворов жилых домов тоже удалось благоустроить. Здесь специалисты создали качественную городскую среду и поменяли устаревшую инфраструктуру.

Также в 2021 году продолжили работу по созданию удобных пешеходных переходов между жилыми комплексами и станциями Московского метрополитена. С 2015 года в столице благоустроили территории 315 транспортных объектов. В этом году работы провели на объектах общей площадью более 218 гектаров, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В среду, 15 сентября, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что благоустройство центра города продолжится в 2022 году. Он отметил, что за минувшие 10 лет в столице облагородили 440 улиц и общественных зон, 36 набережных и свыше 800 парков.