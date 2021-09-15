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Президент России Владимир Путин предотвратил превращение страны в вассала США. Об этом заявил американский режиссер и сценарист Оливер Стоун в среду, 15 сентября.

— Соединенные Штаты могли бы стать партнером России, но из-за денег этого не произошло. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом, — рассказал он.

Путин стал противостоять олигархам, если бы не он, то Россию бы уничтожили и превратили в вассала Америки, подчеркнул Стоун. Для мира, по слова сценариста, это было бы плохо, так как Вашингтон превратился бы в тиранию, но ни у кого не должно быть слишком много власти.

Режиссер отметил, что испытывает эмпатию к русским, потому они остаются хорошими и отзывчивыми людьми. Россия и США могли бы стать дружественными странами, так как их народы сильны и в некоторой степени высокомерны, рассказал Стоун в эфире телеканала «Россия 24».

12 мая Стоун заявил, что Вашингтону нужно прекратить кампанию против Москвы и не стремиться быть единственной силой, контролирующей мир. Война против России началась в США примерно в 2006–2007 году, когда Путин произнес речь в Мюнхене, подчеркнул он.

В Германии глава государства отметил, что однополярный мир не только неприемлем, но и вообще невозможен. Российский лидер тогда уточнил, что Вашингтон навязывает другим государствам свои интересы во всех сферах.