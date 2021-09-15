Александр Мясников раскрыл секрет здорового и красивого тела

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Доктор и телеведущий Александр Мясников отметил, что здоровье и красота человеческого организма зависят от позы, в которой спит человек. Врач объяснил россиянам основные правила полезного и эффективного сна.

Он рассказал, что сон на боку может привести к обвисанию кожи на лице.

— Если у вас здоровая носоглотка, не вижу других причин не спать на спине. Имеет значение, как вы дышите носом. На боку многим дышать легче, если искривлена носовая перегородка и другие проблемы. Но если спать в правильной позе на спине — никаких проблем, а для кожи лица одни плюсы, — добавил Александр Мясников.

При этом медик подчеркнул, что сон на спине никак не влияет на последующее развитие болезни Альцгеймера. В данном вопросе большую роль играет генетическая предрасположенность.

— А вообще нет стандартов: как вам удобно, так и спите. Главное — спать хорошо, глубоко и долго. И больше значение имеет — с кем спать, — заключил Александр Мясников в беседе с ОСН.

Ранее теледоктор сообщил, что считать головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга ошибочно. Он отметил, что имеет в виду состояние, когда человек ощущает мнимое вращение пространства вокруг себя или себя в пространстве.