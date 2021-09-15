Доктор Мясников назвал симптом, который можно перепутать с инсультом

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Считать головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга ошибочно. Об этом заявил телевизионный врач Александр Мясников.

Он отметил, что имеет в виду состояние, когда человек ощущает мнимое вращение пространства вокруг себя или себя в пространстве.

— Это, как правило, проблема с внутренним ухом. Это не симптом надвигающегося инсульта, потому что сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Медик уточнил, что симптомом проблем с ухом является также тошнота, и порекомендовал при подобных проявлениях обращаться к врачу отоларингологу.

До этого Мясников рассказал об опасности снижать давление у пациентов с инсультом. По его словам, при снижении давления с помощью препаратов у больного падает перфузионное давление в мозге и других внутренних органах. Из-за этого очень высока вероятность смерти пациента. При этом он отметил, что оказать помощь при инсульте необходимо в течение трех часов.

Также доктор Мясников напомнил россиянам о том, какие прививки входят в обязательный календарь для разных групп населения.