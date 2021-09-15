«Могу и на шпагат»: 67-летняя Успенская похвасталась своей гибкостью

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Певица Любовь Успенская похвасталась своими физическими способностями и заявила, что в свои 67 лет без особых усилий садится на шпагат и демонстрирует сложные элементы йоги. Об этом артистка сообщила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Исполнительница знаменитого хита «Кабриолет» призналась, что специально никогда не занималась спортом, чтобы развивать свои физические способности. А гибкость, по словам артистки, дана ей от природы:

— Меня Бог наградил хорошей гибкостью и данными. Да, я увлекалась йогой когда-то, но не фанатично, мне просто некогда этим всем заниматься из-за плотного гастрольного графика. Но я хоть сейчас могу без проблем на шпагат сесть и елочку показать.

В то же время певица пообещала, что после завершения гастрольного тура обязательно вернется к занятиям йогой.