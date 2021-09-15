Супруг Ирины Хакамады скончался из-за сердечного заболевания

Фото: instagram.com/irina_hakamada

Бизнесмен, руководитель образовательной платформы «LinguaLeo» Владимир Сиротинский ушел из жизни из-за заболевания сердца. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила его жена Ирина Хакамада.

На персональной странице в Instagram она опубликовала ужасающий пост. Политический деятель и журналистка выложила ссылку на музыкальный плейлист и пугающе подписала публикацию.

— Последний сэт мужа. Он ушел, — написала Ирина Хакамада.

Детали случившегося пока остаются неизвестными.

ФАН добавило, что позже ассистент журналистки Лидия Полевая подтвердила информацию о кончине Владимира Сиротинского.