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Грызлов обвинил Украину в отказе возвращаться к переговорам в Минске

Иван Юминов

Политика
Грызлов обвинил Украину в отказе возвращаться к переговорам в Минске
Фото: Администрация президента РФ

Киев отказался возвращаться к очным переговорам в Минске о ситуации в Донбассе. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов в среду, 15 сентября.

— Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат, — рассказал он.

При этом Киев «категорически отказался» вернуться к работе в Минске, приводит слова Грызлова RT.

10 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия может «взять» Донецк и Луганск, но власти не хотят жертв. По его словам, Киев не будет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР.

Власти намерены общаться только с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул он. Если украинский лидер Владимир Зеленский даст команду взять республики, то они могут это сделать, заключил Данилов.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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