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Свыше двух тысяч столичных дворов планируют благоустроить в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Свыше двух тысяч столичных дворов планируют благоустроить в 2022 году
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Благоустройство 2,2 тысяч дворов запланировано на следующий год в Москве. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Планируем благоустроить территории более 320 объектов образования и территории рядом с 16 транспортными объектами, более 2,2 тысяч дворов, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что в 2022 году отремонтируют 17 прудов и три фонтана.

При этом специалисты планируют благоустроить свыше 150 крупных объектов. Среди них 52 общественные зоны и более 100 парковых территорий и знаковых объектов.

В Комплексе городского хозяйства Москвы подчеркнули, что в следующем году начнется благоустройство Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта. Также ремонтные работы проведут на Волоколамском шоссе и участке Кутузовского проспекта.

— Продолжим преображать центр города: работы пройдут в районах Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье. Благоустроим еще два участка реки Яузы: вдоль улицы Северодвинская и от улицы Широкая до улицы Енисейская, — заключили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Ранее на официальном сайте мэра Москвы опубликовали список благоустроенных в 2021 году объектов. За это время в городе удалось благоустроить свыше пяти тысяч территорий.

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