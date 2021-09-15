Татьяна Брухунова опровергла информацию о своей беременности

Фото: instagram/bruhunova

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на подозрения поклонников в ее беременности.

Причиной слухов стала фотография женщины, которую она опубликовала на днях в своих социальных сетях. На снимке Татьяна Брухунова показала себя в свободной одежде во время экскурсии по Переславлю-Залесскому.

Однако новая публикации пассии Петросяна развеяла все мифы о беременности. Женщина предстала перед публикой в элегантном свитере и актуальном плаще.

— Путешествовать легко! Вокруг нас столько интересных мест! Один день в Переславле-Залесском. P.S. Для любопытных «Варвар» — я не в положении. Я просто толстая!, — забавно подписала Татьяна Брухунова фотографию.

Поклонники восторженно отреагировали на пост. Они отметили стройность и красоту женщины и засыпали ее комплиментами.

— В каком месте вы толстая, все прекрасно. Вы отлично выглядите. Стильная, красивая и стройная, — цитирует комментаторов ФАН.

Однако не все российские звезды опровергли слухи о своей беременности. Например, певица Ольга Серябкина в понедельник, 13 сентября, официально рассказала о том, что находится в интересном положении. Артистка поделилась фото с округлившимся животом на фоне моря