Четырехлетний мальчик умер во время отдыха с родителями в Турции

Фото: СК РФ

Четырехлетний мальчик умер в Турции после нескольких дней симптомов отравления. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России в среду, 15 сентября.

— По предварительным данным, 9 сентября 2021 года четырехлетний мальчик, находясь вместе с родителями на территории Турецкой Республики, в связи с не проходящими на протяжении нескольких дней симптомами отравления госпитализирован в медицинское учреждение города Анталия, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался, — говорится в сообщении.

Ведомство занимается установлением полной картины произошедшего. Родителей ребенка, как уточнили в пресс-службе, допросят по возвращении в Россию, передает RT.

СК также назначит проведение судебных экспертиз с целью установления причины смерти мальчика. Кроме того, ведомство затребовало медицинскую документацию по его лечению в Турции.

Уголовное дело в связи со смертью ребенка возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», отмечается на сайте СК.

13 сентября в генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что граждан России не было в туристическом автобусе, который попал в аварию на юго-западе Турции. При этом обстоятельства аварии в настоящее время уточняются.

Состояние троих турецких подростков, которые пострадали в результате ДТП, оценивается как тяжелое. В генконсульстве добавили, что автобус с туристами выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус.

В результате случившегося туристическое транспортное средство перевернулось. Водитель, который перевозил туристов, погиб на месте от сердечного приступа.