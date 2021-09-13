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Россиян не было в автобусе, который попал в аварию на юго-западе Турции

Полина Долганова

Происшествия
Россиян не было в автобусе, который попал в аварию на юго-западе Турции
Фото: twitter.com/JulianRoepcke

Граждан России не было в туристическом автобусе, который попал в аварию на юго-западе Турции. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье со ссылкой на турецких властей.

— По данным дорожной полиции, в результате лобового столкновения с передвигавшимся по встречной полосе школьным микроавтобусом погиб водитель, пострадали более тридцати человек. По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Собеседник РИА Новости уточнил, что обстоятельства аварии в настоящее время уточняются. Состояние троих турецких подростков, которые пострадали в результате ДТП, оценивается как тяжелое.

В генконсульстве добавили, что автобус с туристами выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус. В результате случившегося туристическое транспортное средство перевернулось. Водитель, который перевозил туристов, погиб на месте от сердечного приступа.

До этого, 13 сентября, в СМИ появилась информация, что как минимум 30 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса на юго-западе Турции. По данным СМИ, ДТП произошло на магистрали Мугла — Денизли примерно в 07:30 утра по местному времени.

Как сообщили РИА Новости сотрудники генконсульства России в Анталье, представители ведомства находятся в контакте с властями провинции Мугла, а также уточняют обстоятельства произошедшего.

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