СМИ: 30 человек пострадали в аварии с автобусом на юго-западе Турции

Фото: Sputnik / РИА Новости

Как минимум 30 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса на юго-западе Турции. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщило агентство Demiroren.

По данным СМИ, ДТП произошло на магистрали Мугла — Денизли примерно в 07:30 утра по местному времени. На трассе столкнулись туристический и школьный автобус. Среди туристов в одном из транспортных средств был 41 гражданин из России и с Украины.

Отмечается, что в результате аварии погиб водитель одного из автобусов.

Все пострадавшие были госпитализированы в турецкие медицинские учреждения.

Газета «Созджу» в свою очередь сообщает, что в туристическом автобусе находились только украинцы.

Как сообщили РИА Новости сотрудники генконсульства России в Анталье, представители ведомства находятся в контакте с властями провинции Мугла, а также уточняют обстоятельства произошедшего.

В Турции 2 августа произошло еще одно страшное ДТП с участием автобуса. В нем находились 22 российских туриста, среди них было девять детей. По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.