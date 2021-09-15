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Главный тренер «Спартака» взял на себя ответственность за поражение от «Легии»

Виктория Сикерина

Спорт
Главный тренер «Спартака» взял на себя ответственность за поражение от «Легии»
Фото: ФК Спартак Twitter
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 69Карта всех событий

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Руй Витория взял на себя ответственность за поражение спортсменов в матче против польской команды «Легия».

Он отметил, что его работа заключается в ответственности за результат, из-за этого он полностью принял на себя проигрыш.

— Внутри мы можем говорить о разных вещах, но ответственность на мне. Я лидер этой команды. Но я никогда не сдаюсь. Могу сходить с ума, но никогда не сдамся. Перспективы «Спартака» в Лиге Европы после этого поражения? Конечно, мы хотели бы победить сегодня, — заявил Руй Витория.

Также он добавил, что в матче против команды из Польши на 90-й минуте сложилась ситуация не в пользу московского клуба, из-за чего последовал неудачный результат.

Столичный клуб «Спартак» проиграл в трех встречах текущего футбольного сезона, заключило издание RT.

В среду, 15 сентября, московский футбольный клуб «Спартак» проиграл польской «Легии» в матче первого тура группового раунда Лиги Европы (ЛЕ). Встреча в столице завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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