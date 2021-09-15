Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский «Спартак» уступил «Легии» в первом матче Лиги Европы

Иван Юминов

Спорт
Московский «Спартак» уступил «Легии» в первом матче Лиги Европы
Фото: Twitter / fcsm_official

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл польской «Легии» в матче первого тура группового раунда Лиги Европы (ЛЕ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в ходе игры забил Лирим Кастрати (90+1). Следующий матч в рамках ЛЕ «красно-белые» проведут 30 сентября в Неаполе, где сыграют с местным «Наполи», отмечает RT.

14 сентября петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Матч в рамках первого тура группы H завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Англии.

Единственный мяч на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку. Таким образом «Зенит» продлил безвыигрышную серию в ЛЧ, которая продолжается восемь матчей.

14 сентября прошел еще один матч группового этапа ЛЧ. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проиграл швейцарскому «Янг Бойз».

В составе гостей счет открыл Криштиану Роналду (13-я минута). На 35-й минуте защитник англичан Эрон Уан-Биссака получил красную карточку, вследствие чего команда осталась в меньшинстве. Хозяева ответили голами Муми Нгамале (66-я минута) и Жордана Сибачо (90+5).

Читайте также:
футболпоражениеФК «Спартак»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте