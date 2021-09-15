Московский «Спартак» уступил «Легии» в первом матче Лиги Европы

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Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл польской «Легии» в матче первого тура группового раунда Лиги Европы (ЛЕ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в ходе игры забил Лирим Кастрати (90+1). Следующий матч в рамках ЛЕ «красно-белые» проведут 30 сентября в Неаполе, где сыграют с местным «Наполи», отмечает RT.

14 сентября петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Матч в рамках первого тура группы H завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Англии.

Единственный мяч на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку. Таким образом «Зенит» продлил безвыигрышную серию в ЛЧ, которая продолжается восемь матчей.

14 сентября прошел еще один матч группового этапа ЛЧ. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проиграл швейцарскому «Янг Бойз».

В составе гостей счет открыл Криштиану Роналду (13-я минута). На 35-й минуте защитник англичан Эрон Уан-Биссака получил красную карточку, вследствие чего команда осталась в меньшинстве. Хозяева ответили голами Муми Нгамале (66-я минута) и Жордана Сибачо (90+5).