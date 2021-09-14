Футболисты «Зенита» проиграли лондонскому «Челси» в матче Лиги чемпионов

Фото: Twitter / ФК Зенит

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли лондонскому «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась во вторник, 14 сентября, в Лондоне.

Матч в рамках первого тура группы H завершился со счетом 1:0 в пользу «Челси». Мяч в ворота на 69-й минуте забил Ромелу Лукаку.

Во втором туре 29 сентября «Зенит» сыграет с «Мальме», а «Челси» — с «Ювентусом».

13 сентября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало неожиданностью для тренерского штаба.

Будущее игрока было решено обсудить по итогам сентябрьского сбора, добавил наставник. По его окончании Фернандес объяснил, что ему сложно полноценно отдаваться играм за ЦСКА и сборную, уточнил Карпин.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев при этом отметил, что уход Фернандеса негативно скажется на игре команды. Он был одним из ключевых футболистов сборной, и в ближайшей перспективе игрока такого уровня не будет, добавил комментатор.