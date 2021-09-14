Гол Роналду не помог «Манчестеру Юнайтед» одолеть «Янг Бойз» в ЛЧ

Фото: Twitter / ManUtd

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проиграл швейцарскому «Янг Бойз» в матче группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Матч в Берне закончился со счетом 1:2.

В составе гостей счет открыл Криштиану Роналду (13-я минута). На 35-й минуте защитник англичан Эрон Уан-Биссака получил красную карточку, вследствие чего команда осталась в меньшинстве.

Хозяева ответили голами Муми Нгамале (66-я минута) и Жордана Сибачо (90 + 5). Команды проведут ответный матч в Манчестере 8 декабря.

31 августа Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал в 2003–2009 годах. Контракт клуба из Великобритании с 36-летним нападающим рассчитан на два года. Соглашение имеет возможность продления еще на сезон при условии получения рабочей визы.

11 сентября Роналду забил два гола за «Юнайтед» в своем первом же матче после возвращения в команду. Футболист помог «красным дьяволам» обыграть «Ньюкасл Юнайтед» в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча проходила в Манчестере и завершилась со счетом 4:1. Роналду дважды выводил свою команду вперед, посылая мяч в сетку ворот на 45-й и 62-й минутах матча. Также в составе манкунианцев отличились партнер Роналду по сборной Португалии Бруну Фернандеш (80-я минута) и англичанин Джесси Лингард (90 + 2).