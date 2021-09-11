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Роналду забил два гола в первом же матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Илья Ашуров

Спорт
Роналду забил два гола в первом же матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»
Фото: Twitter / @ManUtd

Португальский форвард Криштиану Роналду забил два гола за «Манчестер Юнайтед» в своем первом же матче после возвращения в команду. Футболист помог «красным дьяволам» обыграть «Ньюкасл Юнайтед» в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча проходила в Манчестере и завершилась со счетом 4:1. Роналду дважды выводил свою команду вперед, посылая мяч в сетку ворот на 45-й и 62-й минутах матча. Также в составе манкунианцев отличился партнер Роналду по сборной Португалии Бруну Фернандеш (80-я минута) и англичанин Джесси Лингард (90+2). Единственный мяч в составе гостей забил Хавьер Манкильо (56).

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» идет на первом месте в таблице, имея в своем активе 10 очков. «Ньюкасл» имеет одно очко и располагается 19-м месте.

В августе этого года Криштиану Роналду перешел из Ювентуса в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал в 2004-2010 годах. Контракт «МЮ» с 36-летним Роналду рассчитан на два года. Соглашение имеет возможность продления еще на сезон при условии получения рабочей визы.

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