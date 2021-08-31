Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роналду подписал двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Анастасия Волоснова

Спорт
Роналду подписал двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Фото: instagram.com/cristiano

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с ФК «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает во вторник, 31 августа, пресс-служба клуба из Манчестера в своем Twitter-аккаунте.

Контракт с 36-летним Роналду рассчитан на два года. Соглашение имеет возможность продления еще на сезон при условии получения рабочей визы.

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер футболиста Криштиану Роналду в пятницу, 27 августа.

Также стала известна зарплата Криштиану Роналду в английском футбольном клубе. Португальцу будут платить 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, было оговорено агентское вознаграждение.

До этого УЕФА определил лучших игроков Евро-2020. Лучшим бомбардиром чемпионата Европы — 2020 стал капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. В четырех матчах спортсмен забил пять голов. Кроме того, Роналду сделал голевую передачу. Также пять забитых мячей — в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он сыграл в рамках турнира на один матч больше.

Читайте также:
контрактКриштану РоналдуФутбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте