«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер Криштиану Роналду

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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер футболиста Криштиану Роналду. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил итальянский журналист Ромео Агрести.

По его словам, руководство «Старой Синьоры» согласовало трансфер Роналду в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

— Сделка оформлена. Роналду переходит в «Юнайтед», — написал инсайдер у себя в Twitter-аккаунте.

Также стала известна зарплата Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Футболисту будут платить 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, было оговорено агентское вознаграждение.

До этого УЕФА определил лучших игроков Евро-2020. Лучшим бомбардиром чемпионата Европы — 2020 стал капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. В четырех матчах спортсмен забил пять голов. Кроме того, Роналду сделал голевую передачу. Также пять забитых мячей — в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он сыграл в рамках турнира на один матч больше.

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