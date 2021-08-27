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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер Криштиану Роналду

Анастасия Волоснова

Спорт
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер Криштиану Роналду
Фото: instagram.com/cristiano

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер футболиста Криштиану Роналду. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил итальянский журналист Ромео Агрести.

По его словам, руководство «Старой Синьоры» согласовало трансфер Роналду в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

— Сделка оформлена. Роналду переходит в «Юнайтед», — написал инсайдер у себя в Twitter-аккаунте.

Также стала известна зарплата Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Футболисту будут платить 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, было оговорено агентское вознаграждение.

До этого УЕФА определил лучших игроков Евро-2020. Лучшим бомбардиром чемпионата Европы — 2020 стал капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. В четырех матчах спортсмен забил пять голов. Кроме того, Роналду сделал голевую передачу. Также пять забитых мячей — в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он сыграл в рамках турнира на один матч больше.

В свою очередь аргентинский нападающий, любимец публики во многих странах мира Лионель Месси покидает испанскую «Барселону». В ней он провел большую часть карьеры и стал настоящей живой легендой футбола. О самых ярких моментах биографии спортсмена и о том, что с ним будет дальше, — в материале «Вечерней Москвы».

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